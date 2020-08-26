Алла Пугачова славиться, як дуже жорстка персона, іноді її поведінка просто шокує

Нові несподівані деталі розповів відомий російський хореограф Мігель, передає «Вокруг ТВ»

За словами артиста, в популярному музичному проекті "Фабриці зірок" Примадонна була просто ідеальною, за нею хотілося слідувати. Для Мігеля співачка була прикладом, Він відчував її наставництво.

Однак під час роботи над "Різдвяними зустрічами" Алла Пугачова відкрилася для нього з нового боку. Зірка шоу" Танці " неохоче згадує той період, відзначаючи, що це було справжнє пекло.

Найбільше, за словами Мігеля, дісталося Олегу Бондарчуку-на нервовому грунті у нього віднялася нога. Хореограф зазначив, що після проекту його колезі потрібна була реабілітація.

"Два тижні полежав у психушечці", - каже артист.

Відзначимо сам Олег Бондарчук раніше зізнавався про те, що шкодував, що погодився працювати з Примадонною.

"Я молився, хрестився, я рахував хвилини, коли можна вже буде про це тільки згадувати. Ну це було дуже страшно. Вона настільки вимоглива, вона настільки по-своєму все бачить. І я повинен був це передбачити. І я повинен був це зробити так, як вона бачить", – розповідав режисер.

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