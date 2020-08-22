Певица Алла Пугачева удивили необычным нарядом
Как передает Politeka.net, неожиданный снимок появился на страничке Лизы, дочери Примадонны.
"Как Вам модный образ Аллы?", - говориться в подписи к снимку.
А образ действительно был очень своеобразным для 71-летней певицы: Алла Борисовна предстала на кадре в свободных штанах и футболке, а белые кроссовки еще сильней омолодили певицу.
Поклонники Примадонны неоднозначно отреагировали на такой наряд. Многим это показалась слишком юношеским, но были и те, кто оценил и даже похвалил ее образ.
"Стиль бесшабашной хулиганки как раз для Аллы", "С катушек съехала", "Шикардос!", "Не очень, наряд как у пятиклассницы. Ужас", "Понятно, что раньше с её комплекцией не могла себе позволить что- то из ряда вон", "Но сейчас женщине идёт 8й десяток. Никто не говорит что нужно одеваться как древняя старуха. Но должно быть чувство меры, вкус и элегантность", "Господи, сколько людей, столько и мнений. Завидуйте молча. Всем бы бабушкам так выглядеть", - писали под снимком.
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