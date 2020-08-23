В архивных фото Аллы Пугачевой трудно узнать ту звезду, которую любят и знают последние 30 лет
Как передает Politeka.net, в молодости внешность Пугачевой сильно отличалась от сегодняшнего вида примадонны. Отпечаток на внешности звезды оставили как лишний вес, так и многочисленные пластические операции. Но преданные поклонники до сих пор с нежностью вспоминают, какой была звезда в начале своей карьеры.
На одной из фан-страничек звезды появилось архивное фото, на котором молодая Алла Пугачева с кудрявыми рыжими волосами улыбалась во весь рот. Глаза артистка подвела черным. Певица засветила свои щербатые зубы, которые немногим позже она исправит у стоматолога. Выглядела артистка очень счастливой и лучезарной. Ее нынешний муж Максим Галкин о такой красотке и не мечтал, ведь он видел свою жену такой только на фото.
«Любимая», - подписали фото авторы аккаунта.
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Стоит отметить, что фотография вызвала фурор среди поклонников Пугачевой.
Ранее мы писали, что Пугачева сразила наповал, появившись на публике в мини-платье, которое обнажило ее стройные ножки.
«Наша грация», - подписали фото поклонники.
В комментариях певице стали писать неприятные отзывы, указывая на то, что в таком возрасте носить короткие платья неприлично.
Напомним, что Галкин заснял Пугачеву и сына за неожиданным занятием в их роскошном замке: "Обалдеть, прямо слезы...".
Как сообщала Politeka, безбашенная Пугачева поразила обновленным стилем: "Женщине идёт восьмой десяток".
Также Politeka писала, что домашнее видео Галкина и Пугачевой взорвало сеть, Максиму повезло: «Чтобы у мужа голова не болела...».