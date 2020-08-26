Зросла не тільки мінімальна зарплата

Кабінет Міністрів підвищив посадові оклади працівникам бюджетної сфери у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн з 1 вересня

Таке рішення Уряд прийняв на засіданні 26 серпня.

Тепер з 1 вересня 2020 року посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлюється в розмірі 2225 гривень. Це становитиме 44,5% мінімальної зарплати.

Також пропонується доручити керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію зарплати за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій, залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Нагадаємо, 25 серпня на позаплановому засіданні Верховна Рада підтримала президентський проект закону про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Зазначимо, підвищення склало 277 гривень.

Підвищення мінімальної також призведе до збільшення пенсій у 1,5 млн пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати.

Крім того, зростуть і деякі штрафи.

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