Раскрыты подробности поэтапного повышения минималки в Украине

Об этом в интервью журналистам рассказал глава государства Владимир Зеленский, передает Украина 24.

Как известно, в Украине планируют поэтапно повысить минимальную зарплату до 6500 гривен.

Общаясь с журналистами, президент Владимир Зеленский заверил, что государственный бюджет выдержит подобную нагрузку.

"Обязательно выдержит. Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата – к ней привязаны любые заработные платы в нашей стране. 5000 грн – это первое увеличение. Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6500 грн. Опасно это делать в короткие сроки. Это действительно очень опасно. Во-первых, в бюджете нет денег, но это опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство уверено, Национальный банк уверен, это общая позиция: 6000 грн мы собираемся ввести в начале 2021 года, 5000 грн – сейчас, с 1 сентября, и затем, в середине 2021 года, будет 6500 грн. Ну, во всяком случае, это наши обещания и не только. Расчеты", - раскрыл глава государства нюансы повышения минималки.

По словам Зеленского, после повышения минималки "людям будет легче".

"Все пугают, что бизнес уйдет в тень. Знаете, ну так тоже нельзя говорить - "Бизнес пойдет и тень, бизнес не хочет платить, бизнес не хочет платить налоги…". Есть бизнесмены, которые понимают, что надо платить налоги. А откуда она тогда будет появляться, эта социалка? Она же с неба не падает. Это увеличение, это правильное живое отношение к людям", - продолжил он в общении с журналистами.

В интервью президент также анонсировал удешевление кредитов для простого населения.

"К этому вопросу и кредитное уменьшение нагрузки на кредиты, уменьшение процента по кредитам, и уменьшение процента по ипотеке. 10% ипотеки для всех людей в Украине должно быть. Это комплексное экономическое решение в поддержку украинцев, особенно сейчас, когда денег нет. В такое уж, понимаете, сложное время живем", - резюмировал Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Стоит отметить, что на данный момент в украинском бюджете есть дыра на 300 млрд гривен. Эту информацию подтвердил лично глава Кабмина Денис Шмыгаль, назвав "дыру" в бюджете - "дефицитом", который согласован с западными партнерами.

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