Выросла не только минимальная зарплата

Кабинет министров повысил должностные оклады работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября

Такое решение правительство приняло на заседании 26 августа.

Теперь с 1 сентября 2020 года должностной оклад (тарифная ставка) работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки устанавливается в размере 2225 гривен. Это будет составлять 44,5% минимальной зарпаты.

Также предлагается поручить руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию зарплаты за счет установления доплат, надбавок, премий, в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.

Напомним, 25 авгусна на внеплановом заседании Верховнаяя Рада поддержала президентский проект закона о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Отметим, повышение составило 277 гривен.

Повышение минимальной также приведет к увеличению пенсий у 1,5 млн пенсионеров, которые получают минимальные выплаты.

Кроме того, вырастут и некоторые штрафы.

Напомним про повышение минимальной зарплаты, Рада вынесла вердикт, который многое изменит

Как Politeka писала, глава НБУ предупредил украинцев о рисках из-за минималки в 6,5 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной зарплаты может обернуть неожданной неприятностью: появилось важное предупреждение.