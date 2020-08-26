34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова приголомшила інтригуючим образом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в блискучому сріблястому топі.

Ольга здивувала ракурсом: вона стояла до камери в півоберта, млосно нахиливши голову до плеча, опустивши погляд і відкривши рот. Дівчина доповнила яскравий образ вдалим макіяжем з використанням блискіток.

Судячи з фону, Бузова в цей момент перебувала на сцені - вся в променях софітів.

"💫 Сяю, сяю, сяю 💫 а що ви робите в цю дощову середу? 😍 ", - підписала кадр Бузова.

Користувачі кинулися коментувати пост, встигнувши поставити за лічені хвилини тисячі "лайків":

"Красуня"

"Класна, як і завжди ❤️ 🧡 💛 "

"Просто нереально красива 😍❤️"

"У нас сонечко і жарко"

"Я теж сяю в цю прекрасну середу!"

"Хороший кадр"

"Вау Ольга 🔥"

"Прекрасна Оленька ❤️❤️❤ ️ Сяй, дорога ✨ ✨ ✨ "

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося нове відео з Ольгою, в якому вона виконувала танець з завченими рухами. Зірка підкреслила витончену фігурку спокусливим коужевним бюстьє чорного кольору. Крім того, на ній були темно-сірі джинси й накинутий зверху піджак, який вона раз у раз відкривала.



"Все в твоїх руках, крихітко", - підписано відео.

"Це дуже кльово, мені сподобалося», "крутіше оригіналу", «Пісня клас, але твоє виконання зіпсувало все», "Пісня зіпсована", "Еее..Просто цей танець чекав своєї години", "Шикарно! Цей танець і пісня тобі прямо йде", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що розпатлана Ольга Бузова посвітила зчесаними колінами в екстра-міні: "Ну і видок...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова безсоромно посвітила засмаглим тілом у своїх кращих бікіні:"аж прес на животику намалювала".