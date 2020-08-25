Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала фигуру в самых пикантных купальниках

Известная телеведущая прославилась благодаря своему поведению в «Доме-2» и вечным скандалам, в которые попадает после своих выступлений. При этом не забывает начинающая певица удивлять кадрами из отпуска. Последние несколько месяцев Ольги были очень насыщенные, несмотря на работу, она успела провести три мини-отпуска, в которых отметилась выбором бикини.

В этом сезоне образы Ольги были на удивление лаконичные –кислотные цвета, простые дизайны, легкие принты и украшения из камней. Хотя, как правило, Бузовой нравятся различные купальники. Они настолько разные, что трудно даже понять ее истинные вкусовые предпочтения.

Она носит, как открытые, так и закрытые купальники, нравится ей топ с воланом, и высокие трусы. А иногда эти трусы совсем очень маленькие. Поэтому последний выбор ее бикини не оставил фанатов равнодушными, они написали самые разные мнения по поводу образов звезды:

«Красотка👍💗», «Круто», «Круто», «Купальник солнце не надо», «Кайф детка😚😘😘», «Ты такая красивая...», «Олечка, если ты ещё на яровом устрой встречу с фанатами пожалуйста ❤️ мы приехали отдыхать и я просто мечтаю увидеться с тобой», «Кроме голых фото не чего показывать может ум покажешь», «Животик втянула», «Бузова так дорожит своей фигурой, что никогда не родит!!! Жаль ее , но это правда- что имидж Оли - это ее работа, если родит останется без многих проектов/ реалия российского шоу бизнеса», «ппц больше ешь», «Бозеньки Оленька зачем ты себе кубики на животике нарисовала😦».

Также Ольга впечатлила трогательным семейным кадром. Дело в том, что к ней наконец-то приехала из Санкт-Петербурга мама Ирина Александровна. Мать и дочь уже сходили на тренировку перед шоу «Ледниковый период», в котором участвует Ольга в будущем сезоне. Затем съездили на съемки самой программы, а также посетили ресторан.

После в Инстаграм Ольга показала снимок, сделанный с мамой на набережной. ресторане. Бузова подарила маме огромную корзину белых роз и обняла, зажмурив глаза.

«Наконец-то приехала мамочка 🥰🥰🥰 сегодня целый день со мной, с утра на тренировке, потом на шоу, а вечером поведу её в ресторан ❤️ Люблю тебя безумно 🙏🏻»,- написала Ольга. Пост при этом набрал тысячи лайков и комментариев, а споры под ним продолжаются до сих пор.

Поклонники отреагировали неоднозначно, отметив, что мама Ольги с каждым днем становится моложе даже самой девушки, тогда как у нее самой "видок еще тот", также пользователи написали, что мама похожа на ее старшую сестру, другие же обвинили саму Ольгу в использовании фотошопа.

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