34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова ошеломила интригующим образом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в блестящем серебристом топе.

Ольга изумила ракурсом: она стояла к камере в полоборота, томно наклонив голову к плечу, опустив взгляд и приоткрыв рот. Девушка дополнила яркий образ удачным макияжем с использованием блесток.

Судя по фону, Бузова в этот момент находилась на сцене - вся в лучах софитов.

"💫 Сияю, сияю, сияю 💫 а что вы делаете в эту дождливую среду? 😍", - подписала кадр Бузова.

Пользователи кинулись комментировать пост, успев поставить за считанные минуты тысячи "лайков":

"Красотка"

"Классная, как и всегда ❤️🧡💛"

"Просто нереально Красиваяяяя 😍❤️"

"У нас солнышко и жарко"

"Я тоже сияю в эту прекрасную среду!"

"Хороший кадр"

"Вау Ольга 🔥"

"Прекрасная Оленька ❤️❤️❤️Сияй, дорогая ✨✨✨"

Ранее мы сообщали, в сети появилось новое видео с Ольгой, в котором она исполняла танец с заученными движениями. Звезда подчеркнула точеную фигурку соблазнительным коужевным бюстье черного цвета. Кроме того, на ней были темно-серые джинсы и накинутый сверху пиджак, который она то и дело распахивала.

«Все в твоих руках, детка», - подписано видео.

«Это очень клево, мне понравилось», «Круче оригинала», «Песня класс, но твое исполнения испортило все», «Песня испорчена», «Еее..Просто этот танец ждал своего часа», «Шикарно! Этот танец и песня тебе прям идет», - отреагировали пользователи.

Напомним, что растрепанная Ольга Бузова посветила счесанными коленками в экстра-мини: "Ну и видок...".

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова бесстыдно посветила загорелым телом в своих лучших бикини: "Аж пресс на животике нарисовала".