34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова ошеломила интригующим образом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в блестящем серебристом топе.
Ольга изумила ракурсом: она стояла к камере в полоборота, томно наклонив голову к плечу, опустив взгляд и приоткрыв рот. Девушка дополнила яркий образ удачным макияжем с использованием блесток.
Судя по фону, Бузова в этот момент находилась на сцене - вся в лучах софитов.
"💫 Сияю, сияю, сияю 💫 а что вы делаете в эту дождливую среду? 😍", - подписала кадр Бузова.
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Пользователи кинулись комментировать пост, успев поставить за считанные минуты тысячи "лайков":
"Красотка"
"Классная, как и всегда ❤️🧡💛"
"Просто нереально Красиваяяяя 😍❤️"
"У нас солнышко и жарко"
"Я тоже сияю в эту прекрасную среду!"
"Хороший кадр"
"Вау Ольга 🔥"
"Прекрасная Оленька ❤️❤️❤️Сияй, дорогая ✨✨✨"
Ранее мы сообщали, в сети появилось новое видео с Ольгой, в котором она исполняла танец с заученными движениями. Звезда подчеркнула точеную фигурку соблазнительным коужевным бюстье черного цвета. Кроме того, на ней были темно-серые джинсы и накинутый сверху пиджак, который она то и дело распахивала.
«Все в твоих руках, детка», - подписано видео.
«Это очень клево, мне понравилось», «Круче оригинала», «Песня класс, но твое исполнения испортило все», «Песня испорчена», «Еее..Просто этот танец ждал своего часа», «Шикарно! Этот танец и песня тебе прям идет», - отреагировали пользователи.
Напомним, что растрепанная Ольга Бузова посветила счесанными коленками в экстра-мини: "Ну и видок...".
Как сообщала Politeka, Ольга Бузова бесстыдно посветила загорелым телом в своих лучших бикини: "Аж пресс на животике нарисовала".