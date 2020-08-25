Популярная певица Ольга Бузова решила рассказать о своих корнях

Об этом исполнительница призналась в эфире программы Студия 69, передает Politeka.net.

В эфире программы Ольге Бузовой противостоял другой исполнитель Andro, имеющий цыганские корни, и ведущий поспешил узнать у певицы о ее происхождении.

«Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь», - откровенное призналась Ольга Бузова.

Популярная певица также добавила, что и в шоу-бизнесе может назвать себя "исключительной". В эфире программы она призналась, что гордится своей композицией "Мало половин", которая принесла ей настоящую популярность.

«Именно с этой песней я положила эру танцевальных флешмобов в России. Никто раньше до меня этого не делал. Сейчас успешно все берут с меня пример, и мне нравится, что я подаю его молодому поколению. Считаю, что это реально мегахит на все века. И я это уже сделала в 2017 году!» — уверенно добавила Ольга Бузова.

Ранее мы сообщали, как Ольга Бузова опозорилась кадрами, на которых запечатлено ее падение.

Звезда каталась на коньках, но не удержала равновесие и эпично рухнула.

«Без падений, не бывает побед. ак успокаиваю я себя после сегодняшней̆ тренировки. Но как же это больно падать на лёд. Ничего, говорю я себе, капризничать и плакать некогда, встала и поехала дальше, поболит и пройдёт», - с оптимизмом подписала Ольга.

Напомним, Бузова в костюме горничной потрясла откровением о жизни до славы.

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