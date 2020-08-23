Известная российская телеведущая Ольга Бузова удивила уставшим видом после тренировки

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм артистка удивила уставшим видом после тренировки. Ольга несколько недель как тренируется со своим партнером, с которым будет участвовать в российском шоу "Танцы на льду".

Причем не обходиится без травм и растяжений. В лифте девушка продемонстрировала свои "избитые" ноги и колени, обклеенные тейпами, чтобы поддерживать ее после того, как она упала не льду.

Позируя в салатовом костюме, Бузова выглядела уставшей, а ее прическа растрепанной, сама она отметила, что намеревается восстанавливаться после насыщенного дня. До этого Ольга показала в Стори также, как катается на льду со своим партнером, но не удерживает равновесие и падает:

«Без падений, не бывает побед 💪🏻⛸Так успокаиваю я себя после сегодняшней̆ тренировки 🤨 Но как же это больно падать на лёд 😭🤦🏼‍♀️Ничего, говорю я себе, капризничать и плакать некогда, встала и поехала дальше⛸🧊 поболит и пройдёт ✊🏻», - сообщила ранее Бузова, объясняя свои травмированные колени.

Также Ольга впечатлила трогательным семейным кадром. Дело в том, что к ней наконец-то приехала из Санкт-Петербурга мама Ирина Александровна. Мать и дочь уже сходили на тренировку перед шоу «Ледниковый период», в котором участвует Ольга в будущем сезоне. Затем съездили на съемки самой программы, а также посетили ресторан.

После в Инстаграм Ольга показала снимок, сделанный с мамой на набережной. ресторане. Бузова подарила маме огромную корзину белых роз и обняла, зажмурив глаза.

«Наконец-то приехала мамочка 🥰🥰🥰 сегодня целый день со мной, с утра на тренировке, потом на шоу, а вечером поведу её в ресторан ❤️ Люблю тебя безумно 🙏🏻»,- написала Ольга. Пост при этом набрал тысячи лайков и комментариев, а споры под ним продолжаются до сих пор.

Поклонники отреагировали неоднозначно, отметив, что мама Ольги с каждым днем становится моложе даже самой девушки, тогда как у нее самой "видок еще тот", также пользователи написали, что мама похожа на ее старшую сестру, другие же обвинили саму Ольгу в использовании фотошопа.

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