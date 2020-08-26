Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова засветила лишнее во время соблазнительного танца

Как передает Politeka.net, в сети ТикТок появилось новое видео со звездой, где она исполняла танец с заученными движениями. Девушка была одета в кружевное бюстье, которое напоминало нижнее белье, и черные джинсы с высокой посадкой. Сверху красотка набросила на себя пиджак. Когда Ольга двигалась, пиджак задирался и поклонники могли рассмотреть аппетитные формы звезды и ее красивую фигурку. Добавим, что Бузова сделала хвост, который придал особого шарму ее образу.

«Все в твоих руках, детка», - подписано видео.

В ТикТок танец Бузовой собрал более 50 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Поклонники разделились на тех, кому понравилось видео и танец. А также тех, кто считает, что Ольга испортила чужую песню, которую решила перепеть.

«Это очень клево, мне понравилось», «Круче оригинала», «Песня класс, но твое исполнения испортило все», «Песня испорчена», «Еее..Просто этот танец ждал своего часа», «Шикарно! Этот танец и песня тебе прям идет», «Оля как всегда нам пушку сделала», «Лучшая, красавица», «Милашка», - пишут пользователи сети.

Как известно, звезды стали массово переходить в ТикТок, где снимают видео.

Напомним, что растрепанная Ольга Бузова посветила счесанными коленками в экстра-мини: "Ну и видок...".

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