Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками радісною новиною

Популярна українська ведуча розповіла про важливу подію в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Леся Нікітюк розповіла, що стала хрещеною матір'ю, і показав фотографії з церкви.

Також телеведуча показав фото, на якому тримає руку своєї хрещениці.

"Моя ще одна хрещениця Вероніка", - написала Леся.

Нагадаємо, те, що Нікітюк стане хрещеною матір'ю, раніше їй напророкувала ворожка.

"Це дуже хороша людина, яка любить тварин. Але найважливіше, що я бачу, - це дитина. Якщо у людини його немає, то в найближчому майбутньому з'явиться. Або ж будуть Хрестини. Коли ти хрестиш дитину, то енергетично приймаєш її за свою", - заявила ясновидиця Белла на програмі "Хто проти блондинок", яку веде Нікітюк.

Такі слова вразили ведучу.

«У мене дійсно є подружка, яка запрошує мене бути її кумою. Я поки думаю", - зізналася Нікітюк.

У свою чергу ясновидиця радила не відмовлятися від цієї пропозиції.

Як відомо, Леся Нікітюк обожнює свою сім'ю. Вона душі не чує в своїх маленьких племінницях, адже своїх дітей поки у теледіви немає, але вона дуже любить малюків. Поки шоувумен із задоволенням проводить час з племінницями. А тепер у неї буде ще й хрещениця.

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