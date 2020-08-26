Леся Никитюк поделилась с поклонниками радостной новостью

Популярная украинская ведущая рассказала о важном событии в «Сториз» в Инстаграм, передает Politeka.net.

Леся Никитюк рассказала, что стала крестной матерью, и показал фотографии с церкви.

Также телеведущая показал фото, на котором держит руку своей крестницы.

«Моя еще одна крестница Вероника», - написала Леся.

Напомним, то, что Никитюк станет крестной матерью, ранее ей напророчила гадалка.

«Это очень хороший человек, который любит животных. Но самое важное, что я вижу, – это ребенок. Если у человека его нет, то в ближайшем будущем появится. Или же будут крестины. Когда ты крестишь ребенка, то энергетически принимаешь его за своего», - заявила ясновидящая Белла на программе «Кто против блондинок», которую ведет Никитюк.

Такие слова ведущую поразили.

«У меня действительно есть подружка, которая приглашает меня быть ее кумой. Я пока думаю», - призналась Никитюк.

В свою очередь ясновидящая советовала не отказываться от этого предложения.

Как известно, Леся Никитюк обожает свою семью. Она души не чает в своих маленьких племянницах, ведь своих детей пока у теледивы нет, но она очень любит малышей. Пока шоувумен с удовольствием проводит время с племянницами. А теперь у нее будет еще и крестница.

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