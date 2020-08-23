32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк позабавила публику курортными фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала рядом с крупным мужчиной в интересном наряде.

Так, Никитюк, которая находится сейчас в Коблево, позировала в футболке леопардовой расцветки и миниатюрных темно-синих шортиках. Раздетый мужчина на фото был под стать ей: в леопардовой панамке и с сумкой в тон, висящей на шее.

На одном из кадров Леся приняла жаркую позу позади неизвестного "богатыря", блеснувшего своей волосатой грудью, положив руки ему на плечи. Тот аж закрыл глаза от удовольствия.

"Отмечай подругу с которой бы поехала на море😍👇🏻 #tigerstyle #шальнаяимператрица #thisismylookoftheday", - подписала снимки Никитюк.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, гадая, кто же этот красавец в леопарде на фото.

"😍суперские🌹"

"Круті, неперевершені👍"

"Дай леща хряку этому"

"Главное!!!чтоб сумка на шее была🤣👌"

"Хахаль твій?)"

"Ой классс Лесюньчик ты у нас в коблево"

"👍яка класна подруга😉😂"

"Он слишком нежный 😂"

"Её альтерэго)"

Ранее мы сообщали, Никитюк поразила фото на сеновале. Звезда и тут отметилась с мужчиной - водителем из шоу "Ле маршрутка" Богданом Богдановичем.

Телеведущая в одной курточке кислотно-розового оттенка полулежала на покрывале. Благодаря идеальному ракурсу стройные бедра девушки можно рассмотреть во всех деталях.

"Хочеш большой и чистой любви, приходи на сеновал"; "Леся лежит смирно, как дрова, что ждут холодную зиму"; "Леся ждет ковалера на сеновале))"; "На стиле, носки под сандали👍🏻👍🏻😂 а Лесик, как всегда красотка🌸", - отреагировали пользователи.

Напомним, шаловливая Никитюк покрутила упругим богатством в одном бикини

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