От такой красоты нельзя оторвать глаз

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк посветила роскошными изгибами в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Никитют позирует прямо в номере с измазанным лицом, пикантном топе и крохотных трусиках. Более того, красотка не постеснялась в таком виде выйти на балкон.

«Доброе утро, Коблево. Никогда тут не была. Нам уже принесли завтрак в наши апартаменты. У нас тут большая терраса. Выход к бассейну. Да, да, я в трусах», - говорит сама Никитюк.

Уточним, что кадры знаменитость выбросила на странице в Сторис, поэтому ее поклонники не могли высказаться об идеальной фигуре кумира.

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Так, Никитюк, которая находится сейчас в Коблево, позировала в футболке леопардовой расцветки и миниатюрных темно-синих шортиках. Раздетый мужчина на фото был под стать ей: в леопардовой панамке и с сумкой в тон, висящей на шее.

На одном из кадров Леся приняла жаркую позу позади неизвестного "богатыря", блеснувшего своей волосатой грудью, положив руки ему на плечи. Тот аж закрыл глаза от удовольствия.

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