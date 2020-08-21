Украинская телеведущая Леся Никитюк отдохнула на сеновале вместе со своим коллегой

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, на котором предстала в очень ярком образе. Девушка запечатлена на груде сена, прикрытого клетчатым покрывалом. На заднем плане можно заметить аккуратно сложенные дрова, а сельский антураж дополнила корзинка с полевыми цветами.

На снимке Леся Никитюк полулежит на покрывале, из одежды на ней можно заметить только кислотно-розовую куртку, которая практически не прикрыла ноги. Благодаря идеальному ракурсу стройные бедра девушки можно рассмотреть во всех деталях. На следующем фото на сене развалился уже водитель из шоу "Ле маршрутка" Богдан Богданович в стильном летнем образе и сандалиями с носками.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид пары и принялись соревноваться в остроумных комментариях:

"Леся нормального человека и Леся курильщика 😂"; "Хочеш большой и чистой любви, приходи на сеновал"; "Леся лежит смирно, как дрова, что ждут холодную зиму"; "Леся ждет ковалера на сеновале))"; "На стиле, носки под сандали👍🏻👍🏻😂 а Лесик, как всегда красотка🌸"; "Леся выходи за него замуж, вы были хорошей парой и парой года😁😁😘"; "Леся, ты красотка 😍 восхищаюсь тобой"; "Хороша чертовка 🤪"; "Леся нашла своего мужчину".

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