Леся Никитюк насмешила поклонников необычными снимками в бассейне
Популярная украинская ведущая поделилась забавным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На новых снимках Никитюк позирует с водителем из шоу «Ле маршрутка» Богданом Богдановичем. Съемки нового сезона их проекта подошли к концу, поэтому они решили отдохнуть в бассейне.
На первом фото Богдан сидит спиной к камере, наклонив голову так, что кажется, будто ее нет совсем. При этом в руке он держит голову Леси, которая торчит из бассейна.
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На втором же снимке голова ведущей оказалась уже приделана к телу мужчины, который развалился в плавках рядом с водой. На фото отчетливо виден его живот и волосатые ноги.
«Боже!!! Когда уже эти съёмки закончатся!!! А когда съёмки заканчиваются, думаешь, а что же дальше…А дальше монтаж», - подписала кадры Леся.
Поклонники Леси бурно отреагировали на веселые кадры.
«Самый крутой проект», «Маскарад», «Лесюня а вы немного изменились на украинских деликатесах», «Что-то вы, Леся, поднабрали», «Худеть надобно, Леся», «Почему Леся ноги не побрила?», «Леся уже совсем голову потеряла», «Вот я понимаю Богиня, а не вот это вот всё», «Леся, какая же ты, прелесть! Веселый и жизнерадостный человек!», - пишут люди.
Напомним, Никитюк без штанов развалилась на сеновале, огорошив фото с мужчиной: "Леся нашла своего...".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк с измазанным лицом ошарашила домашним видом в одних трусах: пикантные кадры.
Также Politeka писала, что Никитюк в леопарде и дерзких шортиках показала волосатую "подружку" на море: "Ляща этому хряку".