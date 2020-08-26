Національний банк України 26 серпня ввів в обіг нові гроші

Монети номіналом в 10 гривень зі сплаву на основі цинку вийшли тиражем в 1 млн штук, повідомила прес служба НБУ.

Відзначається, що таким чином вирішили увічнити в металі героїзм і пам'ять про військовослужбовців, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Аверс монети містить напис "Україна" (угорі півколом), малий Державний герб (під написом), по обидва боки від герба вказано рік карбування - 2020, нижче ліворуч - номінал. У центрі зображена алегорична композиція-поле соняшників, які здавна вважаються одним із символів української землі, уособлюють собою тепло, радість і життя.

"Саме Соняшники стали своєрідними оберегами і зберегли життя багатьом нашим воїнам під час запеклих боїв на сході України; праворуч на полі монети, як поранений воїн, - великий Соняшник з перебитим стеблом ", - зазначили в НБУ.

На реверсі монети зображено великий соняшник, який символізує Україну: внизу пелюстка-сльоза з тамгою-Крим, праворуч дві вигнуті пелюстки-Донецька та Луганська області; написи: 29.08. (Праворуч) по колу: День Пам'яті (вгорі), загиблих захисників України (внизу).

Раніше ми повідомляли, що українці незадоволені оновленими грошима і вимагають від НБУ припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень.

Відповідну умову містить петиція, яка з'явилася на сайті президента.

У зверненні наголошується, що монети тільки створюють додаткові незручності і "є поштовхом до інфляції і знецінення грошей".

У НБУ виправдалися за карбування нових монет і заявили, що монети все ж відрізняються за розміром і вагою, а також мають різні зображення видатних українців.

Крім того, головним аргументом для переходу на монети є економічна вигідність.

Нагадаємо, монети номіналом одна і дві гривні з'явилися в обігу ще в 2018 року. У 2019 українці почали користуватися монетою номіналом 5 гривень, а 3 червня 2020 року в обігу з'явилася монета номіналом десять гривень.

Нагадавши, українці стрімко втрачають гроші, термінова Заява НБУ.

Як повідомляла Politeka, Нацбанку поставили умову, скандал з грошима набирає обертів.

Також Politeka писала, що введення нових 5 і 10 гривень обернулося скандалом, Нацбанк терміново втрутився.