Украинцы просят Нацбанк прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен и вернуться к банкнотам

Соответствующее условие содержит петиция, которая появилась на сайте президента.

В обращении отмечается, что монеты только создают дополнительные неудобства при их использовании.

«Новые монеты создают ненужные неудобства в жизни граждан, вносят дискомфорт при осуществлении финансовых операций. Также новые монеты являются толчком к инфляции и обесценивания денег. Мы считаем, что во всех вопросах органы власти нужны внедрять те решения, которые устраивают граждан и идут на пользу страны, а не демонстрировать свою неполноценность перед другими странами», - говорится в тексте обращения автором которого является Никита Шнайдер.

По состояние на утро 19 августа петицию поддержали своими голосами 102 человека. До остановки сбора подписей осталось 86 дней. Чтобы петиция попала на рассмотрение, она должна собрать 25 тысяч подписей.

Отметим, это уже не первый раз украинцы выражают недовольство новыми деньгами.

Ранее Нацбанк уже давал ответ относительно новых монет.

В частности, там объяснили цвет монет. Отмечается, что их сделали именно такими для того, чтобы они отличались от 10, 25 и 50 копеек. Кроме того, монеты должны отличаться и от монет других стран, чтобы избежать мошеннических схем.

В Нацбанке также добавили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев. Все это должно помогать различать их.

Напомним, монеты номиналом одна и две гривны появились в обращении еще в 2018 года. В 2019 украинцы начали пользоваться монетой номиналом 5 гривен, а 3 июня 2020 года в обращении появилась монета номиналом десять гривен.

Одной из главных причин ввода в оборот монет вместо купюр мелкого номинала называют экономию, поскольку бумажные 1,2, 5 и 10 гривен быстро изнашиваются и требуют замены.

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