Сбережения украинцев в период с начала года существенно сократились, о чем свидетельствуют данные чиновников
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Так, глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что с начала года размер сбережений граждан существенно сократился.
«…в первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%», - говорится в сообщении.
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В то же время Данилишин рассказал, что могло бы хоть как-то исправить ситуацию.
«Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже до озвученной величины необходимо и целесообразно в данный момент», - отметил он.
Как сообщалось ранее, с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине может вырасти на 277 гривен - до пяти тысяч в месяц. Эксперты советуют не радоваться заранее подобным новшествам, ведь они влекут за собой не только позитивные моменты, но и могут иметь серьезные последствия. При этом с 2021 года уровень "минималки" будет еще повышен - она будет составлять шесть тысяч гривен.
Однако эксперты утверждают, что это повлечет за собой рост инфляции и курса доллара.
Напомним, про рост зарплат в Украине: стало известно, кто получит прибавку.
Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.
Также Politeka писала, что повышение зарплат обернется ударом, украинцев предупредили об опасности.