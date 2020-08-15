Сбережения украинцев в период с начала года существенно сократились, о чем свидетельствуют данные чиновников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что с начала года размер сбережений граждан существенно сократился.

«…в первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%», - говорится в сообщении.

В то же время Данилишин рассказал, что могло бы хоть как-то исправить ситуацию.

«Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже до озвученной величины необходимо и целесообразно в данный момент», - отметил он.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине может вырасти на 277 гривен - до пяти тысяч в месяц. Эксперты советуют не радоваться заранее подобным новшествам, ведь они влекут за собой не только позитивные моменты, но и могут иметь серьезные последствия. При этом с 2021 года уровень "минималки" будет еще повышен - она будет составлять шесть тысяч гривен.

Однако эксперты утверждают, что это повлечет за собой рост инфляции и курса доллара.

Напомним, про рост зарплат в Украине: стало известно, кто получит прибавку.

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.

Также Politeka писала, что повышение зарплат обернется ударом, украинцев предупредили об опасности.