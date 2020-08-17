Новые деньги вызвали возмущение украинцев, появилось обращение к властям

Причиной недовольства стали новые гривневыми монеты. Украинцы требуют изменить материал для их изготовления, чтобы монеты номиналом 5 и 10 гривен было легче различать. Об этом говорится в электронной петиции, зарегистрированной на сайте президента Украины от 7 августа.

"Монеты номиналом 5 и 10 гривен изготовлены из сплава металлов, который трудно отличить от монет номиналом 1 и 2 гривны. Просьба изменить материал изготовления и дизайн 5- и 10-ти гривневых монет на материал образца 10, 25 или 50 копеек", - отмечает автор петиции Тарас Петренко.

Отметим, утром 17 августа петицию поддержали своими голосами 102 человека. До остановки сбора подписей осталось 83 дня. Чтобы петиция попала на рассмотрение, она должна собрать 25 тысяч подписей.

Тем временем в Нацбанке ситуацию уже прокомментировали, передает ТСН. В частности, там объяснили цвет монет. Отмечается, что их сделали именно такими для того, чтобы они отличались от 10, 25 и 50 копеек. Кроме того, монеты должны отличаться и от монет других стран, чтобы избежать мошеннических схем.

В Нацбанке также добавили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев. Все это должно помогать различать их.

Напомним, монеты номиналом одна и две гривны появились в обращении еще в 2018 года. В 2019 украинцы начали пользоваться монетой номиналом 5 гривен, а 3 июня 2020 года в обращении появилась монета номиналом десять гривен.

Напомним, украинцы стремительно теряют деньги, срочное заявление НБУ: «Сбережения упали на…»

Как сообщала Politeka, украинцы получат денежную помощь, стало известно, что для этого нужно: "Зарегистрироваться можно в..."

Также Politeka писала, что украинцам без пенсии тоже назначили выплаты, сколько денег можно получить: «Право на помощь имеют...»