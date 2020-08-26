Раскрыты подробности очередного скандала, в который вляпался Нацбанк Украины

Об этом пишет Politeka.net.

Так, госрегулятор обвинили в непрофессионализме и использовании неподходящих шрифтов на купюрах.

На это обратил внимание разработчик шрифтов и активист Богдан Гдаль.

В частности, на купонокарбованцах 90-х годов эксперт обнаружил, что надпись "купон" сделана шрифтом Playboy 1975-го года.

"Это к теме непрофессионализма при использовании шрифтов национальной валюты разных времен. К сожалению, единственным положительным исключением на этом фоне включая нынешние свежие образцы являются лишь работы Бориса Максимова на гривнах первой редакции", - написал Гдаль в своем Facebook.

Специалист также упомянул прошлый скандал, когда Нацбанк обвинили в использовании пиратских шрифтов на банкнотах номиналом 1000 гривен, в результате которого руководству регулятора пришлось оправдываться перед украинцами.

"Напомню, несколько ранее удалось обнаружить пиратские шрифты на гривнах последнего образца, в частности 1000 гривен. Нацбанк вынужден был оправдываться, но так и не признал свою ошибку. Обещая при этом изменить подход к созданию гривен уже в новых редакциях", - добавил Гдаль в своем микроблоге Facebook.

Ранее мы сообщали, что украинцы недовольны обновленными деньгами и требуют от НБУ прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

Соответствующее условие содержит петиция, которая появилась на сайте президента.

В обращении отмечается, что монеты только создают дополнительные неудобства при их использовании.

"Новые монеты создают ненужные неудобства в жизни граждан, вносят дискомфорт при осуществлении финансовых операций. Также новые монеты являются толчком к инфляции и обесценивания денег...", - говорится в тексте петиции.

В НБУ оправдались за чеканку новых монет и заявили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев. Выше перечисленные характеристики должны помочь украинцам различать их.

Напомним, украинцы стремительно теряют деньги, срочное заявление НБУ

Как сообщала Politeka, Нацбанку поставили условие, скандал с деньгами набирает обороты

Также Politeka писала, что введение новых 5 и 10 гривен обернулось скандалом, Нацбанк срочно вмешался