Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу знайшов собі копію співачки

Нова пасія Мурата вражає схожістю зі співачкою.

На сторінці екс-чоловіка Лорак все частіше почала з'являтися дівчина на ім'я Лілія, вона візажист. Їх роман почався в червні, і пара вже не приховує свої стосунки.

Нещодавно бізнесмен і його кохана відвідали захід у Києві. На фотографії, яка потрапила в мережу, багато хто помітив зовнішню схожість дівчини з колишньою дружиною Мурата — Ані Лорак.

Типаж дійсно один: брюнетка з ідеальними рисами обличчя, струнка і красива.

Раніше на день народження Мурата Лілія піднесла йому торт з написом «З днем народження, улюблений» і фотохолст з їх спільним знімком.

Варто відзначити, що попередня пасія Мурата - Самія Ахметова була такого ж типажу.

Їхні стосунки тривали недовго. Тепер екс-коханці навіть відписалися один від одного в соцмережах. Більш того Ахметова після розставання на своїй сторінці залишала неоднозначні публікації про розчарування в любові.

Нагадаємо, Мурат Налчаджіоглу і Ані Лорак прожили разом 14 років.

Офіційно розлучення пари було оформлено 31 Січня 2019 року.

У шлюбі у них народилася дочка Софія, яка святкувала свій день народження 10 червня. У 2020 році їй виповнилося 9 років.

Нагадаємо, що щаслива Ані Лорак приголомшила виглядом поруч з донькою в новому іміджі: "Соню просто не впізнати".

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