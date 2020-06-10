Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал свою самую любимую девочку

У себя в Инстаграм он опубликовал серию редких домашних снимков, передает Politeka.net. Как известно, на днях дочке Лорак и Мурата Софии исполнилось 9 лет. В честь праздника мужчина опубликовал снимки, на которых его красавица-дочка еще совсем маленькая.

«С Днем Рождения, Моя Любовь, 9 лет, маленькая девочка становится Леди. Слава Богу, будь здорова, счастлива и успешная. Моя бесконечная любовь», - подписал фото Мурат.

За день пост мужчины собрал почти 6 тысяч лайков. В комментариях стали поздравлять малышку с днем рождения и желать ей счастья.

«Настоящая принцесса», «Красивая девочка!!! Похожа на папу и маму!!», «Очень похожа на папу», «С днём рождения, какое милое фото, копия», «Какая уже взрослая, помню её ещё крохой!», - пишут люди.

Напомним, что Мурат и Каролина были в браке 10 лет. Слухи об изменах Налчаджиоглу ходили давно, но лишь в 2019 году Лорак оформила развод.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась фотографиями с праздника дочки. София решила устроить день рождение в стиле мультфильма «Семейка Адамс». Сама девочка тоже нарядилась в платье из мультика. Судя по фото, на праздник к Софии пришел ее крестный Филипп Киркоров и его дети, с которыми она дружит.

Напомним, что Ани Лорак показала редкое фото с матерью, которая отдала ее в интернат: "Гены берут свое".

Как сообщала Politeka, Лорак воссоединилась с Киркоровым ради счастья дочки, Лобода не выдержала: «Сладкая парочка».

Также Politeka писала, что всплыла настоящая причина развода Ани Лорак с Муратом: как у Гагариной, «толка не будет».