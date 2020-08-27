Відома американська модель Ебі Ретчфорд завоювала величезну популярність, завдяки своїм неймовірним формам

Красуня у своєму Instagram опублікувала масу жарких фото, пише Politeka.net. Шанувальники не можуть встояти і розміщують деякі зі знімків кумира в своїх групах.

Так, на одному з останніх таких фото модель постала в топіку на товстих бретельках, з якого ледь не вискакували груди.

Эби піднесла камеру ближче, щоб показати всю красу крупним планом. Вона здавила бюст, і той виглядав ще об'ємніше і спокусливіше.

Ретчфорд розпустила чорне волосся, локони впали на плечі.

Не можна не звернути уваги на великі зелені очі Ебі, підкреслені чорною тушшю.

Пухкі і блискучі губи також виглядали дуже апетитно.

"Її краса не з цього світу", - підписали автори поста.

За п'ять годин пост зібрав понад 800 лайків і трохи коментарів, де шанувальники висловлювали своє захоплення зовнішності зірки. Від такої краси у будь-якого чоловіка прокидається апетит.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд постала в одних сітчастих колготках, крізь які можна розгледіти пружну п'яту точку і накачані ніжки.

"Розпалена лапочка" стояла на колінах, ймовірно, на ліжку. Вона прикрила найінтимніше подушкою і трохи розставила ніжки. При цьому знаменитість була без ліфчика.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала з розкритим вбранням, демонструючи розкішні вигини в прозорій білизні.

"Чекаю своїх друзів", - коротко йдеться в повідомленні.

Шанувальники знаменитості прийшли в справжнє захоплення і завалили свого кумира безліччю приємних повідомлень.

Нагадавши, Ебі Ретчфорд в панчохах і білизні вигнулася і показала нереальні розміри.

Також Politeka писала, що розкута Ебі Ретчфорд ледве втримала своє багатство в мікро-бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Ебі Ретфорд показала свої самі спокусливі бікіні.