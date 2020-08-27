Известная американская модель Эби Рэтчфорд завоевала огромную популярность, благодаря своим невероятным формам

Красотка в своем Инстаграм опубликовала массу жарких фото, пишет Politeka.net. Поклонники не могут устоять и размещают некоторые из снимков кумира в своих группах.

Так, на одном из последних таких фото модель предстала в топике на толстых бретельках, из которого едва ли не выскакивала грудь.

Рэтчфорд поднесла камеру поближе, чтобы показать всю красоту крупным планом. Она сдавила бюст, и тот выглядел еще объемнее и соблазнительнее.

Эби распустила черные волосы, локоны упали на плечи.

Нельзя не обратить внимания на большие зеленые глаза Эби, подчеркнутые черной тушью.

Пухлые и блестящие губы также выглядели очень аппетитно.

"Ее красота не из этого мира 😍😍😍😍😍😍", - подписали авторы поста.

За пять часов пост собрал более 800 лайков и немного комментариев, где поклонники высказывали свою восхищение внешности звезды. От такой красоты у любого мужчины просыпается аппетит.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд предстала в одних сетчатых колготках, сквозь которые можно разглядеть упругую пятую точку и накачанные ножки.

"Разгоряченная лапочка" стояла на коленях, вероятно, на постели. Она прикрыла самое интимное подушкой и немного расставила ножки. При этом знаменитость была без лифчика.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала с распахнутым нарядом, демонстрируя роскошные изгибы в прозрачном белье.

«Жду своих друзей», - коротко говорится в сообщении.

Поклонники знаменитости пришли в настоящий восторг и завалили своего кумира множеством приятных сообщений.

Напомним, Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры.

Также Politeka писала, что раскованная Эби Рэтчфорд еле удержала свое богатство в микро-бикини.

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Эби Рэтфорд показала свои самые соблазнительные бикини.