22-річна українська співачка Мішель Андраде, фаворитка репера Потапа, обрадувала шанувальників новим яскравим образом і відвертими кадрами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram, на яких козирнула молодістю і красою в незвичайному ляльковому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Мішель постала в рожевому піджаку, який ефектно розпахнула, засвітивши пружний бюст, обтягнутий в корсет коричневого кольору. Яскравий макіяж з ухилом на очі, високий хвіст і вдалі сережки доповнили образ.

На іншому кадрі Андраде позувала практично на весь зріст, продемонструвавши спокусливу деталь: на красуні крім довгого піджака не було ні штанів, ні спідниці.

"Ловлю літні промені ✨", - підписала кадри зірка.

Користувачі із захопленням відгукнулися в коментарях, щедро нагородивши артистку компліментами:

"Як же ми скучили за концертами, ааа️ ️ "

"А куди поділася мила дівчинка? )))"

"Це найкрасивіша артистка України - точно!"

"Божечки😍"

"Мішелька, ти дуже офігенна, солоденька і красива! :)"

"Боже мій😍 а очі то красиві❤️"

"гаряча штучка🔥"

"Барбі наша💝"

"Який мейк тобі не зроби... Всі підходять...😻"

"Образ в стилі: Барбі💝. Такий ніжний і красивий макіяж"

Раніше ми повідомляли, Андраде вразила пишними формами в білому топі з розрізом на найцікавішому місці. Дівчина сиділа на табуреті, кинувши грайливий погляд в камеру. Вона здавила руками пружні "м'ячики", ніби спеціально акцентуючи увагу на цій пікантній деталі.

Нагадаємо, що Мішель Андраде потрясла зовнішністю в новому образі, Потап оцінив: "Ох, яка нереальна".

Також Politeka писала, що Мішель Андраде рвонула з дочкою Потапа в Одесу і спокусила пікантним розрізом: "Тепер я буду…».