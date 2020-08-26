22-річна українська співачка Мішель Андраде, фаворитка репера Потапа, обрадувала шанувальників новим яскравим образом і відвертими кадрами
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram, на яких козирнула молодістю і красою в незвичайному ляльковому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Мішель постала в рожевому піджаку, який ефектно розпахнула, засвітивши пружний бюст, обтягнутий в корсет коричневого кольору. Яскравий макіяж з ухилом на очі, високий хвіст і вдалі сережки доповнили образ.
На іншому кадрі Андраде позувала практично на весь зріст, продемонструвавши спокусливу деталь: на красуні крім довгого піджака не було ні штанів, ні спідниці.
"Ловлю літні промені ✨", - підписала кадри зірка.
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Користувачі із захопленням відгукнулися в коментарях, щедро нагородивши артистку компліментами:
"Як же ми скучили за концертами, ааа️ ️ "
"А куди поділася мила дівчинка? )))"
"Це найкрасивіша артистка України - точно!"
"Божечки😍"
"Мішелька, ти дуже офігенна, солоденька і красива! :)"
"Боже мій😍 а очі то красиві❤️"
"гаряча штучка🔥"
"Барбі наша💝"
"Який мейк тобі не зроби... Всі підходять...😻"
"Образ в стилі: Барбі💝. Такий ніжний і красивий макіяж"
Раніше ми повідомляли, Андраде вразила пишними формами в білому топі з розрізом на найцікавішому місці. Дівчина сиділа на табуреті, кинувши грайливий погляд в камеру. Вона здавила руками пружні "м'ячики", ніби спеціально акцентуючи увагу на цій пікантній деталі.
Нагадаємо, що Мішель Андраде потрясла зовнішністю в новому образі, Потап оцінив: "Ох, яка нереальна".
Також Politeka писала, що Мішель Андраде рвонула з дочкою Потапа в Одесу і спокусила пікантним розрізом: "Тепер я буду…».