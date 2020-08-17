От такой красоты нельзя оторваться

Украинская певица бразильского происхождения Мишель Андраде похвасталась роскошной фигурой в наряде с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Обожаю Дарью Трего и ее невероятные мейки», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Андраде позирует сидя в наряде с декольте, сжав при этом руки. Благодаря этому в кадр попали роскошные формы красотки, а ее поклонников это привело в настоящий восторг.

«Магическая девочка», «Мишелька, ты конфетка! Так и хочется тебя съесть», «мейк топчик», «какая кошечка», «Мне кажется этот мейкап можно назвать "фламинго". Такой розовый», «Мишелька, самая красивая», «волшебная», «ох, как здорово!», «невероятная», «Великолепная», «Нет, ну просто богиня», «обожаю тебя», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует компания Потапа, показала, как поддерживает свою фигуру в тонусе.

Красотка тренировалась в группе на улице. Она была одета в обтягивающие лосины и тесный спортивный топ. Девушка делала различные упражнения на нижнюю часть тела.

Напомним, что Мишель Андраде потрясла внешностью в новом образе, Потап оценил: "Ох, какая нереальная".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде в смелом купальнике пошалила на пляже, пикантные фото: «Мишелька, не дразни».

Также Politeka писала, что Мишель Андраде рванула с дочерью Потапа в Одессу и соблазнила пикантным разрезом: «Теперь я буду…».