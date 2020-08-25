Певица Ани Лорак зажгла на отдыхе вместе с Филиппом Киркоровым и другими друзьями

Как сообщает Politeka.net, совместное фото звезд появились в социальной сети "Инстаграм". На нем Ани Лорак вместе с товарищами хорошо проводит время в Греции. Артистка нарядиласьв обтягивающее платье кремового цвета с бездонным декольте, которое сделало акцент на груди. Можно заметить, что красотка не надела под низ бюстгальтер.

Неподалеку от нее стоит Филипп Киркоров в ярком костюме из шорт и кофты с длинными рукавами, на которых красуется рисунок кактуса. Образ поп-короля российской эстрады довершила черно-белая кепка. Певец обнимает за плечи мужчину, хотя Ани Лорак позирует совсем рядом. На лице Киркорова застыла счастливая улыбка.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью звезды, а один из разгоряченных поклонников Ани Лорак даже приревновал ее к окружающим и написал: "Любимая Моя Каролина ( Ани ) Прошу Тебя, Прячь Грудь И Плечи От посторонних глаз, А Храни Для Меня !!!"

Ранее Ани Лорак занялась экстремальным спортом под наблюдением Филиппа, она опубликовала в социальной сети видео, где катается на доске, привязанной к кораблю. Исполнительница надела специальный костюм, который обнажил ее ноги и подчеркнул все изгибы стройной фигуры. Видно, что выходка понравилась певице, в какой-то момент она даже подняла одну руку над головой. Следом за знаменитой мамой покаталась ее дочь София. Также певица уточнила, что на камеру в этот момент их снимал российский певец Филипп Киркоров.

Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

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