Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, покрасувалася у футболці з ім'ям відомого футболіста

Зірка постійно хвалиться своєю досконалою фігурою в Instagram, пише Politeka.net. Варто відзначити, що модель неодноразово зізнавалася в коханні аргентинському футболісту Ліонелю Мессі, і навіть зробила татуювання з його зображенням внизу живота.

Цього разу Кортес вирішила похвалитися фігурою у футболці з ім'ям улюбленого футболіста. Зірка одягла крихітні трусики бікіні, що ідеально сіли на її стегнах і оголили п'яту точку.

Зірка підв'язала футболочку, щоб у всій красі продемонструвати свій шикарний прес.

Також красуня натягнула на ноги гетри і кросівки. Модель розпустила хвилясте волосся, зробивши знімок більш привабливим.

На фото зірка позувала біля штанги. Кортес підняла ніжку і спокусливо вигнулася, а на другому фото модель позувала біля сітки, закинувши на неї руки.

За 15 годин пости зібрали майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі були в захваті від гарячих фото моделі і написали їй масу компліментів.

"Вау, яка цукерка", - написав один з шанувальників.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала перед майстром тату в білих трусиках і обтягуючому чорному топі. Модель спокусливо вигнулася.

"Тату з обличчям мого найбільшого кумира на моєму тілі і в моєму серці», - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес порадувала шанувальників спекотним фото зі своєї кімнати. Знаменитість постала в спокусливій позі на пухнастому килимі.

Красуня виставила назад свою п'яту точку в бікіні, яке, можна сказати, загубилося між сідницями.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез показала спокусу, залишившись в прозорому мереживі:"можна вічно дивитися".

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез в мереживному боді влаштувала "Брудні" танці:»солодкі булочки".

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