Бразильская модель и обладательница самых красивых ягодиц в мире Сьюзи Кортез похвасталась роскошной фигурой в кружевном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Привет, мои крошки…» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кортез позирует в кружевном боди, демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Сладкие булочки», «мама дорогая», «вот это бомбезный вид», «чертовски хороша, Сьюзи», «абсолютная красота, особенно когда нагнулась», - пишут они.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Сьюзи Кортез, которая завоевала титул "Мисс Бам-Бам" за самые красивые ягодицы, разделась ради знойных кадров

Сьюзи Кортез обладает выдающимися формами, которые не стесняется показывать своим многочисленным поклонникам. На этот раз модель сняла ролик практически полностью обнаженной: на ней видны лишь серые чулки и полотенце, обмотанное вокруг головы. Вероятно, девушка только вышла из душа и решила записать эти моменты на камеру.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц раздвинула ноги и поразила формами

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц засветила горячие "персики" перед зеркалом

Также Politeka сообщала, что горячая хозяйка самых красивых ягодиц выставила свою гордость посреди улицы.