Бразильская модель и обладательница самых красивых ягодиц в мире Сьюзи Кортез похвасталась роскошной фигурой в кружевном боди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Привет, мои крошки…» — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кортез позирует в кружевном боди, демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Сладкие булочки», «мама дорогая», «вот это бомбезный вид», «чертовски хороша, Сьюзи», «абсолютная красота, особенно когда нагнулась», - пишут они.
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Сьюзи Кортез обладает выдающимися формами, которые не стесняется показывать своим многочисленным поклонникам. На этот раз модель сняла ролик практически полностью обнаженной: на ней видны лишь серые чулки и полотенце, обмотанное вокруг головы. Вероятно, девушка только вышла из душа и решила записать эти моменты на камеру.
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