Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в максимально жарком образе

На фото красотка позировала в блестящем белье. Нижняя часть была кружевной и прозрачной, звезда не стеснялась показать самые интересные места. Сьюзи подняла руки вверх, закрыв глаза от удовольствия. На фото можно легко увидеть идеальную фигуру модели и соблазнительную грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красавицы в интернете.

Пользователи поставили почти 10 тысяч лайков и написали хвалебные комплименты:

"Моя любовь", "Прекрасно", "Хорошая поза", "Deusa", "Богиня, я люблю тебя, мама", "Красиво", "Ты богиня, спору нет", "Я хочу это смотреть всегда".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез впечатлила горячим снимком.

На этот раз звезда продемонстрировала фолловерам, как нужно отдыхать по полной: она лежит на светлом песке, показав свои ленендраные формы на радость подписчиков, вымазав их на ляже.

Мы писали, что популярная звезда Сьюзи Кортес появилась в удивительно жарком образе.

На фото красотка позировала в светлом купальнике, которое почти не прикрыло пятую точку.

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