Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, покрасовалась в футболке с именем известного футболиста

Звезда постоянно хвастается своей совершенной фигурой в Инстаграм, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что модель неоднократно признавалась в любви аргентинскому футболисту Лионелю Месси, и даже сделала татуировку с его изображением внизу живота.

В этот раз Кортес решила похвастаться фигурой в футболке с именем любимого футболиста. Звезда надела крохотные трусики бикини, идеально севшие на ее бедрах и оголившие пятую точку.

Звезда подвязала футболочку, чтобы во всей красе продемонстрировать свой шикарный пресс.

Также красотка натянула на ноги гетры и кроссовки. Модель распустила волнистые волосы, сделав снимок более привлекательным.

На фото звезда позировала у штанги. Кортес приподняла ножку и соблазнительно выгнулась, а на втором фото модель позировала возле сетки, закинув на нее руки.

За 15 часов посты собрали почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были в восторге от горячих фото модели и написали ей массу комплиментов.

"Вау, какая конфетка", - написал один из поклонников.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала перед мастером тату в белых трусиках и обтягивающем черном топе. Модель соблазнительно выгнулась.

«Тату с лицом моего самого большого кумира на моем теле и в моем сердце», - подписала снимок звезда.

Напомним, Сьюзи Кортес порадовала поклонников жарким фото со своей комнаты. Знаменитость предстала в соблазнительной позе на пушистом ковре.

Красотка выставила назад свою пятую точку в бикини, которое, можно сказать, потерялось между ягодицами.

Напомним, что хозяйка самых красивых ягодиц в кружевах выгнулась, как кошечка: "Выглядят такими гладкими и..."

Как сообщала Politeka, хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем, кадры попали в сеть: «Так жарко»

Также Politeka писала, что владелица самых роскошных ягодиц Сьюзи Кортес окончательно потеряла стыд и показала, что вытворяет на полу: "Давай еще!"