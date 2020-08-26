22-річна модель Олександра Кучеренко, дружина ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, приголомшила красою на новому фото

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на мосту в Києві.

Модель постала в білій вишиванці з червоними і синіми квітами, яку приспустила на плечі, блиснувши ніжними вигинами. Олександра розпустила волосся і підкреслила натуральну красу вдалим макіяжем з червоною помадою на губах.

"❤️ Обожнюю такі ранки!",- підписала цей соковитий знімок зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Пробігав у вас з ранку трохи шию не звернув)"

"Милашка Сашка 💖"

"Українська красуня 🌷 🌷 🌷 "

"Чи є хтось красивіший за вас? ❤️"

"Неймовірно гарна! 😍"

Раніше ми повідомляли, в родині Комарова незабаром очікується поповнення. Молодша сестра Дмитра Ангеліна поділилася в соцмережі "вагітною" фотосесією. Дівчина позувала біля басейну в смугастому купальнику - приховати помітно кругленький животик вже не вдасться. Сестра телеведучого доповнила фотосесію кавунами.

"2020 для всієї планети - дуже важкий рік... Я - не виняток! Але є у мене і хороші новини, які відмінно видно на фото❤️", - підписала кадри Ангеліна, поцікавившись в кінці у фоловерів, як вони думають, буде син чи дочка.

"двійня буде👍"; "Ого 3 місяці і живіт такий великий мені здається що там двійня👍 💕"; "от красуня)))💖"; "Ого! Вітаю🤗 всі фото і сторіз були "стройненькими" і оба-на! Арбузик!!!"; "Та ладно!!! Коли встигла? 😱"; "Від щирого серця вітаю вас!! Дівчинка❤️❤️❤️", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що фігуриста дружина Комарова розбурхала видом без білизни прямо на роботі: "неможливо бути такою красивою"

Як повідомляла Politeka, Олександра Кучеренко поділилася оригінальним рецептом десерту для сніданку: "Так апетитно».

Також Politeka писала, що красуня-дружина Дмитра Комарова прикувала всю увагу бездонним декольте:"цукерочка".