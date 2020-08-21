Супруга украинского путешественника и ведущего Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко поразила новым образом
Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала на своей странице в социальной сети новое фото со своей работы - она ведет программу "Зірковий спорт" на телеканале ICTV.
На снимке Александра Кучеренко позирует в студии в обтягивающем белом платье с глубоким декольте, которое густо усеянно чеными звездами. Наряд держится на плечах модели благодаря тонким бретелькам, и можно заметить, что под ним нет бюстгальтера. Ведущая заинтересованно смотрит в сторону, положив руки на бедра.
"Август - время звездопадов! И сегодня ожидается очень мощный и зрелищный - #зірковийспорт возвращается в эфир канала ICTV с новым сезоном. Успейте сегодня в 20:05 загадать свое желание! А мое уже исполнилось - мечтала поскорее вернуться к вам с новыми спортивными новостям", - поделилась жена Дмитрия Комарова.
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Пользователи социальной сети оценили внешний вид Александры в комментариях и оставили ей много приятных отзывов:
"Шикарное платье"; "Какая стройненькая! 👍"; "Невозможно быть такой красивой 🌹🌹🔥🌹🔥"; "Как мне нравятся эти звёздочки 😍😍😍"; "Ты Просто чудо".
Напомним, что Александра Кучеренко в мини-платье показала, как повезло ее мужу: «Посмел взять меня за…».
Как сообщала Politeka, Александра Кучеренко поделилась оригинальным рецептом десерта для завтрака: «Так аппетитно».
Также Politeka писала, что красавица-жена Дмитрия Комарова приковала все внимание бездонным декольте: "Конфеточка".