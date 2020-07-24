Известная модель и жена телеведущего Дмитрия Комарова, Александра Кучеренко, удивила пикантным нарядом

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое фото на странице в Инстаграм.

Вот уже два года Александра Кучеренко ведет программу "Звездный спорт" на телеканале ICTV. Она показала соблазнительный образ, который приготовила для нового выпуска. Так телеведущая надела обтягивающее розовое платье, на котором зона бюста выделяется сверкающими элементами. Из-за этого внимание приковано именно к зоне декольте.

Красотка позирует прямо в студии, опершись на стойку. Она загадочно улыбается и смотрит куда-то в сторону. В описании она сделала краткий анонс передачи.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Александры Кучеренко и восхитились красотой модели в комментариях:

"Шикарный лук Александра"; "Красавица"; "Конфеточка"; "Очень красивая!🌼".

Ранее Александра Кучеренко порадовала поклонников фотографией в купальнике. Она опубликовала опубликовала фото у бассейна, в который свесила длинные ноги. Помимо черного купальника, модель надела специальную шапочку. Кучеренко села ровно, демонстрируя поклонникам свою идеальную фигурку и соблазнительные изгибы.

Напомним, юная жена Комарова из "Мир наизнанку" похвасталась, как проводит время без мужа: "Шикарные ноги".

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