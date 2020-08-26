22-летняя модель Александра Кучеренко, жена ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, ошеломила красотой на новом фото
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на мосту в Киеве.
Модель предстала в белой вышиванке с красными и синими цветами, которую приспустила на плечи, сверкнув нежными изгибами. Александра распустила волосы и подчеркнула натуральную красоту удачным макияжем с алой помадой на губах.
"❤️ Обожаю такие утра!", - подписала этот сочный снимок звезда.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:
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"Пробегал у вас с утра чуть шею не свернул)"
"Милашка Сашка 💖"
"Українська красуня🌷🌷🌷"
"Чи є хтось красивіший за вас? ❤️"
"Неймовірно гарна! 😍"
Ранее мы сообщали, в семье Комарова в скором времени ожидается пополнение. Младшая сестра Дмитрия Ангелина поделилась в соцсети "беременной" фотосессией. Девушка позировала у бассейна в полосатом купальнике - скрыть заметно округлившийся животик уже не удасться. Сестра телеведущего дополнила фотосессию арбузами.
"2020 для всей планеты - очень тяжелый год... Я - не исключение! Но есть у меня и хорошие новости, которые отлично видно на фото❤️", - подписала кадры Ангелина, поинтересовавшись в конце у подписчиков, как они думают, будет сын или дочка.
"двойня будет👍"; "Ого 3 месяца и живот такой большой мне кажется што там двойня 👍💕"; "От красотка))) 💖"; "Ого! Поздравляю🤗 все фото и сториз были "стройненькими" и оба-на! Арбузик!!!"; "Та ладно!!! Когда успела? 😱"; "От всей души поздравляю вас!! Девочка❤️❤️❤️", - отреагировали пользователи.
Напомним, что фигуристая жена Комарова взбудоражила видом без белья прямо на работе: "Невозможно быть такой красивой"
Как сообщала Politeka, Александра Кучеренко поделилась оригинальным рецептом десерта для завтрака: «Так аппетитно».
Также Politeka писала, что красавица-жена Дмитрия Комарова приковала все внимание бездонным декольте: "Конфеточка".