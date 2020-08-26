22-летняя модель Александра Кучеренко, жена ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, ошеломила красотой на новом фото

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на мосту в Киеве.

Модель предстала в белой вышиванке с красными и синими цветами, которую приспустила на плечи, сверкнув нежными изгибами. Александра распустила волосы и подчеркнула натуральную красоту удачным макияжем с алой помадой на губах.

"❤️ Обожаю такие утра!", - подписала этот сочный снимок звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Пробегал у вас с утра чуть шею не свернул)"

"Милашка Сашка 💖"

"Українська красуня🌷🌷🌷"

"Чи є хтось красивіший за вас? ❤️"

"Неймовірно гарна! 😍"

Ранее мы сообщали, в семье Комарова в скором времени ожидается пополнение. Младшая сестра Дмитрия Ангелина поделилась в соцсети "беременной" фотосессией. Девушка позировала у бассейна в полосатом купальнике - скрыть заметно округлившийся животик уже не удасться. Сестра телеведущего дополнила фотосессию арбузами.

"2020 для всей планеты - очень тяжелый год... Я - не исключение! Но есть у меня и хорошие новости, которые отлично видно на фото❤️", - подписала кадры Ангелина, поинтересовавшись в конце у подписчиков, как они думают, будет сын или дочка.

"двойня будет👍"; "Ого 3 месяца и живот такой большой мне кажется што там двойня 👍💕"; "От красотка))) 💖"; "Ого! Поздравляю🤗 все фото и сториз были "стройненькими" и оба-на! Арбузик!!!"; "Та ладно!!! Когда успела? 😱"; "От всей души поздравляю вас!! Девочка❤️❤️❤️", - отреагировали пользователи.

Напомним, что фигуристая жена Комарова взбудоражила видом без белья прямо на работе: "Невозможно быть такой красивой"

Как сообщала Politeka, Александра Кучеренко поделилась оригинальным рецептом десерта для завтрака: «Так аппетитно».

Также Politeka писала, что красавица-жена Дмитрия Комарова приковала все внимание бездонным декольте: "Конфеточка".