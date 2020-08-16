Жена известного путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко сверкнула идеальной фигурой в летнем платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала на фоне моря, сидя на чемодане. На Александре было надето желтое платье, через которое просвечивалась фигура модели. Красотка не стала надевать под платье нижнее белье. Это было видно на фото. Кроме этого, сильный ветер задрал платьице, оголив плечо, ножки и зону декольте красотки. Сама Саша улыбалась и выглядела счастливой.

«Как думаете - выживу? Угадайте, что в моем чемодане: А. Палатка, спальник, спички, фонарик. Б. Еда, вода, нож, аптечка. В. 8 комплектов купальников))», - подписала Кучеренко снимок.

За полчаса фото модели собрали более 2,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Поклонники также стали гадать, что лежит в чемодане звезды.

«Купальники! Все остальное в чемодане Димы», «С таким замечательным мужем ничего не страшно! Выживите! Будете вместе жить долго и счастливо!», «Конечно же купальники. Зачем вся этом ненужные штуки на острове?», «Думаю что 8 комплектов купальников, а первые два варианта в чемоданах мужа», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко поделилась кадром с бассейна. Красотка сидела на полу, свесив ноги в воду. На ней был надет черный спортивный купальник, шапочка для купания и очки.

Напомним, что Александра Кучеренко в мини-платье показала, как повезло ее мужу: «Посмел взять меня за…».

Как сообщала Politeka, Александра Кучеренко поделилась оригинальным рецептом десерта для завтрака: «Так аппетитно».

Также Politeka писала, что красавица-жена Дмитрия Комарова приковала все внимание бездонным декольте: "Конфеточка".