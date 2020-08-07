Жена телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась невероятно простым рецептом завтрака
Как передает Politeka.net, фотографию и инструкции она опубликовала у себя в Инстаграм. По словам Кучеренко, она называет этот рецепт «ленивым завтраком».
Для приготовления десерта вам понадобится:
- стакан молока,
- 3 ст. л. семен чиа,
- гранола,
- персики или другие фрукты,
- ежевика или другие ягоды.
На ночь нужно замочить семена чиа в стакане молока. Утром нужно взбить в блендере любые фрукты и вылить их на дно стакана. Далее добавить гранолу, сверху молочную смесь с чиа. Четвертый слой десерта – это перемолотые блендером ягоды.
«Получается полезно, вкусно и красиво настолько, что хорошее настроение утром появляется сам собой и остается на весь день)», - отметила Кучеренко.
Стареющей Алле Пугачевой нашли замену, будет рвать залы: "Девочка просто чудо!"
Болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке с сыном: «Красоты уже нет»
"Квартал 95" потерял главную звезду после выходки, друг Кошевого не выдержал: "Совсем уже..."
Нацбанк запустил в оборот новые деньги, время "бумажек" заканчивается: "С 3 августа..."
За несколько часов ее пост собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили массу комплиментов и слов благодарности.
«При всей нелюбви к чиа, с таким исполнением можно попробовать», «Спасибо за рецепт. Я утром люблю смузи с витаминным белковым коктейлем. Добавляю любые ягоды или фрукты, иногда делаю с зеленью. Очень вкусно и полезно», «Так аппетитно выглядит. И хоть я уже позавтракала, но я бы съела Вашу вкусняшку», «Ням-ням, должно быть очень вкусно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Дмитрий Комаров и его молодая жена похвастались отдыхом «с огоньком», яркие кадры: «Вот так надо!».
Как сообщала Politeka, красавица-жена Дмитрия Комарова приковала все внимание бездонным декольте: "Конфеточка".
Также Politeka писала, что Александра Кучеренко пленила изгибами в купальнике: «Красивее русалочку не найти».