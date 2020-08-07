Жена телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась невероятно простым рецептом завтрака

Как передает Politeka.net, фотографию и инструкции она опубликовала у себя в Инстаграм. По словам Кучеренко, она называет этот рецепт «ленивым завтраком».

Для приготовления десерта вам понадобится:

стакан молока,

3 ст. л. семен чиа,

гранола,

персики или другие фрукты,

ежевика или другие ягоды.

На ночь нужно замочить семена чиа в стакане молока. Утром нужно взбить в блендере любые фрукты и вылить их на дно стакана. Далее добавить гранолу, сверху молочную смесь с чиа. Четвертый слой десерта – это перемолотые блендером ягоды.

«Получается полезно, вкусно и красиво настолько, что хорошее настроение утром появляется сам собой и остается на весь день)», - отметила Кучеренко.

За несколько часов ее пост собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили массу комплиментов и слов благодарности.

«При всей нелюбви к чиа, с таким исполнением можно попробовать», «Спасибо за рецепт. Я утром люблю смузи с витаминным белковым коктейлем. Добавляю любые ягоды или фрукты, иногда делаю с зеленью. Очень вкусно и полезно», «Так аппетитно выглядит. И хоть я уже позавтракала, но я бы съела Вашу вкусняшку», «Ням-ням, должно быть очень вкусно», - пишут пользователи сети.

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