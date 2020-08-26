Колишня дружина українського співака Віктора Павлика, танцівниця Лариса Созаєва поділилася зворушливим фото-спогадом у соцмережі
Як передає Politeka.net, Созавєва виставила у себе на Фейсбук-сторінці фото з покійним сином Пашею, коли той був ще маленьким. Нагадаємо, 21-річного хлопця не стало через ракову хворобу - за його життя боролися кілька років, але марно.
Пост Созаєва приурочила до Дня Незалежності України. У кадрі мати і син посміхаються і тримають державний прапор.
Небайдужі користувачі виявили вбитій горем жінці підтримку в коментарях під цим фото:
"Вітаю Вас! Нехай теплі спогади допомагають, Вам! А Павлик з Небес теж шле нам вітання!"
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"Гарне фото"
Нагадаємо, екс-дружина Віктора Павлика знайшла слова після втрати сина.
Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік показав відео з останнім зверненням сина.
Також Politeka писала, що сина Віктора Павлика провели в останню путь, фото.