Колишня дружина українського співака Віктора Павлика, танцівниця Лариса Созаєва поділилася зворушливим фото-спогадом у соцмережі 

Як передає Politeka.net, Созавєва виставила у себе на Фейсбук-сторінці фото з покійним сином Пашею, коли той був ще маленьким. Нагадаємо, 21-річного хлопця не стало через ракову хворобу - за його життя боролися кілька років, але марно. 

Пост Созаєва приурочила до Дня Незалежності України. У кадрі мати і син посміхаються і тримають державний прапор.

Небайдужі користувачі виявили вбитій горем жінці підтримку в коментарях під цим фото:

"Вітаю Вас! Нехай теплі спогади допомагають, Вам! А Павлик з Небес теж шле нам вітання!"

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"Гарне фото"

"Дуже добре і щасливе фото, здоров'я Вам"
 
"Пам'ятаю цю фотосесію..."
 
"Прекрасні миті на фотці!!! нам усім треба вміти цінувати кожну мить "всім хто дорогий, всім треба навчитися"
 
"Лорочка, фото захоплює дух! Пашенька, як янголятко під твоїм крилом, обвіяний прапором рідної землі, не можу повірити, що він дивиться на нас з небес... наш дорогий Павличок! Вітаю зі святом!"
 
"Ця мить щастя, коли ви поруч, яка залишилася на вічність...Така Божа воля!!!"
 
"Дуже гарне фото, таке емоційне..."

Крім того, Созаєва вилила душу в соцмережі, розповівши, як рятується від депресії після смерті сина. А саме, екс-дружина Павлика вирушила в рідне місто, де у неї залишилися вірні друзі. 
 
"Я приїхала в місто, в якому народилася, провідала батьків, які померли; в місто, яке ми з сином хотіли приїхати, але не склалося, в місто, де ще живуть мої друзі дитинства... І ось моя шкільна подруга Олеся посадила мене на велосипед і сказала - їдь! Після смерті її тата, їзда на велосипеді врятувала подругу від депресії! А ми ж ділимося тим, що наповнює і переповнює нас. І я поїхала... кілька годин їзди, по моєму рідному красивому місту, про яке я обов'язково розповім... Тіло болить, але душа підстрибує від неймовірного відчуття втоми і захоплення... як в дитинстві!", - поділилася Созаєва.

У вас же есть друзья? Их много не бывает. У меня есть. Их имена для вас не имеют значения, но для меня они бесценны....

Gepostet von Лора Созаева am Samstag, 22. August 2020