Колишня дружина українського співака Віктора Павлика, танцівниця Лариса Созаєва поділилася зворушливим фото-спогадом у соцмережі

Як передає Politeka.net, Созавєва виставила у себе на Фейсбук-сторінці фото з покійним сином Пашею, коли той був ще маленьким. Нагадаємо, 21-річного хлопця не стало через ракову хворобу - за його життя боролися кілька років, але марно.

Пост Созаєва приурочила до Дня Незалежності України. У кадрі мати і син посміхаються і тримають державний прапор.

Небайдужі користувачі виявили вбитій горем жінці підтримку в коментарях під цим фото:

"Вітаю Вас! Нехай теплі спогади допомагають, Вам! А Павлик з Небес теж шле нам вітання!"

"Гарне фото"