Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева поделилась трогательным фото-воспоминанием в соцсети
Как передает Politeka.net, Созавева выставила у себя на Фейсбук-страничке фото с покойным сыном Пашей, когда тот был еще маленьким. Напомним, 21-летнего парня не стало из-за раковой болезни - за его жизнь боролись несколько лет, но тщетно.
Пост Созаева приурочила ко Дню Независимости Украины. В кадре мать и сын улыбаются и держат государственный флаг.
Неравнодушные пользователи выказали убитой горем женщине поддержку в комментариях под этим фото:
"Вітаю Вас! Нехай теплі спогади допомагають, Вам! А Павлик з Небес теж шле нам вітання!"
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"Гарне фото"
Напомним, экс-жена Виктора Павлика нашла слова после потери сына.
Как сообщала Politeka, Виктор Павлик показал видео с последним обращением сына.
Также Politeka писала, что сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото.