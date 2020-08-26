Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева поделилась трогательным фото-воспоминанием в соцсети

Как передает Politeka.net, Созавева выставила у себя на Фейсбук-страничке фото с покойным сыном Пашей, когда тот был еще маленьким. Напомним, 21-летнего парня не стало из-за раковой болезни - за его жизнь боролись несколько лет, но тщетно.

Пост Созаева приурочила ко Дню Независимости Украины. В кадре мать и сын улыбаются и держат государственный флаг.

Неравнодушные пользователи выказали убитой горем женщине поддержку в комментариях под этим фото:

"Вітаю Вас! Нехай теплі спогади допомагають, Вам! А Павлик з Небес теж шле нам вітання!"

"Гарне фото"