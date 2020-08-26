Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева поделилась трогательным фото-воспоминанием в соцсети 

Как передает Politeka.net, Созавева выставила у себя на Фейсбук-страничке фото с покойным сыном Пашей, когда тот был еще маленьким. Напомним, 21-летнего парня не стало из-за раковой болезни - за его жизнь боролись несколько лет, но тщетно. 

Пост Созаева приурочила ко Дню Независимости Украины. В кадре мать и сын улыбаются и держат государственный флаг.

Неравнодушные пользователи выказали убитой горем женщине поддержку в комментариях под этим фото:

"Вітаю Вас! Нехай теплі спогади допомагають, Вам! А Павлик з Небес теж шле нам вітання!"

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"Гарне фото"

"Очень доброе и счастливое фото, здоровья Вам"
 
"Пам’ятаю цю фотосесію..."
 
"Прекрасні миті на фотці!!! нам усім треба вміти цінувати кожну мить "всім хто дорогий, всім треба навчитися"
 
"Лорочка, фото захватывает дух! Пашенька, как ангелочек под твоим крылом, обвеянный флагом родной земли, не могу поверить, что он смотрит на нас с небес... наш дорогой Павличек! Поздравляю с праздником!"
 
"Ця мить щастя, коли ви поруч, яка залишилася на вічність...Така Божа воля!!!"
 
"Дуже гарне фото, таке емоційне..."

Кроме того, Созаева излила душу в соцсети, рассказав, как спасается от депрессии после смерти сына. А именно, экс-супруга Павлика отправилась в родной город, где у нее остались верные друзья. 
 
"Я приехала в город, в котором родилась, навестила родителей, которые умерли; в город, который мы с сыном хотели приехать, но не сложилось, в город, где ещё живут мои друзья детства... И вот моя школьная подруга Олеся усадила меня на велосипед и сказала - едь! После смерти ее папы, езда на велосипеде спасла подругу от депрессии! А мы ведь делимся тем, что наполняет и переполняет нас. И я поехала... несколько часов езды, по моему родному красивому городу, о котором я обязательно расскажу... Тело болит, но душа подпрыгивает от невероятного ощущения усталости и восторга... как в детстве!", - поделилась Созаева.

У вас же есть друзья? Их много не бывает. У меня есть. Их имена для вас не имеют значения, но для меня они бесценны....

Gepostet von Лора Созаева am Samstag, 22. August 2020