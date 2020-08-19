Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева трогательно обратилась ко всем тем, кто так же, как и она, потерял детей

На своей странице в социальной сети Фейсбук она процитировала строки из Библии , в которых речь шла о смерти сына царя Давида, дав понять, что чувствует она после потери Павла, передает Politeka.net.

И тут же женщина благодарит всех тех, кто откликнулся на ее горе и был рядом в эти тяжелые дни.

«За последние дни ко мне в друзья сделали запросы тысячи человек. Надеюсь, мы подружимся и будем полезны друг другу. Сотни комментариев и соболезнований и пожелания Царства небесного моему сыну. Значит, вы верующие люди, и это прекрасно. Многие присоединились из любопытства, кто такая эта бывшая, что о ней пишут и цитируют? Ваши переживания за меня так дороги..., и когда вы утешали меня, я хотела обнять каждого и утереть ваши слёзы», – написалала Созаева.

По ее словам, текст о царе Давиде откликнулся ей, поскольку когда ребенок болел, она так же страдала и убивалась, но когда его не стало, она успокоилась.

«Я знаю, что он в Царстве небесном, и беспокоиться больше не о чем. Бог дал, Бог взял, и имя Его благословенно».

Утрата подкосила женщину, но не сломила ее:

«Жизнь продолжается, и я учусь жить без моего родного человечка».

Лариса обратилась ко всем женщинам, которые тяжело переживают утрату.

«Наши близкие даны нам на время, кому-то больше, кому-то меньше, одинаковых судеб нет. Похожие - да, поэтому мы и ищем, и читаем, и рассказываем о таких историях друг другу и утешаемся. Чтобы не навредить себе, не усугубить или не приобрести болезни, горевать чрезмерно опасно. Нужно все отдать в руки Бога и верить, что Он обо всем позаботится. Так как любит всех людей без исключения», – пояснила она.

Как известно, Павел Павлик умер 7августа в возрасте 21 после безуспешной борьбы с онкологическим заболеванием. Юношу похоронили 9 августа.

Напомним, экс-жена Виктора Павлика нашла слова после потери сына.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик показал видео с последним обращением сына.

Также Politeka писала, что сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото.