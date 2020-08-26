Ось це прийомчики!

29-річна російська блогерка, телеведуча проекту "Орел і решка" Настя Івлєєва показала свій найсильніший страх, залишаючись наодинці

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у ванній кімнаті готелю (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Перелякана Настя мила руки в раковині, коли запідозрила, що за шторкою в душі "хтось" ховається. Дівчина "побила" шторку, а потім заглянула - зрозуміло, там нікого не було. Але на цьому Івлєєва не заспокоїлася і продовжила тривожно озиратися.

"коли ночуєш одна в готелі/вдома 😂 відзначайся, якщо теж всього боїшся ахахаххаха👇", - підписала кумедні кадри блогерка.

У коментарях відгукнувся відомий гуморист Максим Галкін. Артист порадив Івлєєвій перевірити номер ретельніше.

"Це фігня, не забудь в готелі під ліжко заглянути"

Користувачі підтримали Настю, про що поспішили повідомити в коментарях:

"Я б відразу наклала в штани... 😬"

"Чому так життєво? 😅❤️"

"Як знайомо 😹"

"😀Красуня❤️ти така худенька стала? як у форму прийшла?"

"Ахахахаа це ж я, коли одна вдома в кожен кут загляну, чи немає кого😂"

"Я і моя шиза 😌 😂 "

"Настюшка небезпека в справі?"

"А там Коваль знову пробралася в номер їсти персики😅"

"монстр, якого Настя вдарила: непон 👺"

"У гуртожитку в душі ще страшніше! 😱 Ще й чужі шкарпетки постійно валяються 😂"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва здивувала перевтіленнями. Дівчина опублікувала відповідні кадри у своєму мікроблозі в Instagram.

"Грали в The sims?! 🤪 я - жодного разу!😂 але персонаж в адіку і на кортах - мій улюблений», - йдеться в повідомленні.

Івлєєва постала, нібито героєм гри, який вибирає собі зовнішність. Спершу вона підібрала наряд, потім колір очей, розмір грудей і емоцію на обличчі.

Нагадаємо, що Івлєєва з величезними губами спотворила себе до невпізнання:»Боже, у мене...".

Також Politeka писала, що Івлєєва спантеличила видом на зйомках «Орла і решки», показавши обличчя без прикрас: дівчина без комплексів.