Вот это приемчики!

29-летняя российская блогерша, телеведущая проекта "Орел и решка" Настя Ивлеева показала свой самый сильный страх, оставаясь наедине

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в ванной комнате отеля (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Перепуганная Настя мыла руки в раковине, когда заподозрила, что за шторкой в душе "кто-то" прячется. Девушка "побила" шторку, а затем заглянула - естественно, там никого не было, но, как известно, у страха глаза велики. Но на этом Ивлеева не успокоилась и продолжила тревожно оглядываться.

"когда ночуешь одна в отеле/дома 😂 отмечайся, если тоже всего боишься ахахаххаха👇🏽", - подписала забавные кадры блогерша.

В комментариях откликнулся известный юморист Максим Галкин. Артист посоветовал Ивлеевой проверить номер тщательнее.

"Это фигня, не забудь в отеле под кровать заглянуть"

Пользователи поддержали Настю, о чем поспешили сообщить в комментариях:

"Я бы сразу наложила в штаны... 😬"

"Почему так жизненно? 😅❤️"

"Как знакомо 😹"

"😀Красотка❤️ты такая худенькая стала ?как в форму пришла?"

"Ахахахаа это же я, я когда одна дома в каждый угол загляну, нет ли кого😂"

"Я и моя шиза 😌😂"

"Настюшка опасность в деле?"

"А там Коваль опять пробралась в номер есть персики😅"

"монстр , которого Настя ударила: непон 👺"

"В общаге в душе ещё страшнее! 😱 Ещё и чужие носки постоянно валяются 😂"

Ранее мы сообщали, Ивлеева удивила перевоплощениями. Девушка опубликовала соответствующие кадры в своем микроблоге в Инстаграм.

«Играли в the sims?! 🤪 я-ни разу!😂 но персонаж в адике и на кортах-мой любимый», - говорится в сообщении.

Ивлеева предстала, якобы героем игры, который выбирает себе внешность. Сперва она подобрала наряд, потом цвет глаз, размер груди и эмоцию на лице.

Напомним, что Ивлеева с огромными губами изуродовала себя до неузнаваемости: «Боже, у меня…».

Также Politeka писала, что Ивлеева озадачила видом на съемках «Орла и решки», показав лицо без прикрас: девушка без комплексов.