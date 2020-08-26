Алла Пугачова вразила мережу своїм танцем з екс-коханим Наташі Корольової Ігорем Ніколаєвим

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в Instagram на фан-сторінці, присвяченій Примадонні. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

На відео відображено, як Ігор Ніколаєв говорить щось на вухо Алла Пугачової під час спільного танцю. Примадонна виглядає дуже елегантно і струнко в чорній сукні з широким поясом.

Ролик активно коментують в мережі. Багато хто захоплюється тим, як молодо виглядає 71-річна Алла Пугачова і як весело проводить час.

"Так️. Це легенди дві, дві епохи, геніальний композитор і геніальна, неповторна співачка, два ️ ️ таланту, а головне справжні друзі, віддані роками , а ще й куми, ось вона справжня дружба, перевірена роками !!!», " Клас", "Добрі вірні друзі 👏 👏 👏 ❤️❤️❤️як це здорово, що вони є по життю", "Аллочка Незрівнянна", "Алла тусовщиця? То там танцює, то сям. Ще живчик", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова перебували у шлюбі з 1992 по 2001 рік.

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