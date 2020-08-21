32-летняя российская актриса Кристина Асмус ошеломила публику дерзким поведением и откровенным фото
Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала сблизка свои "спелые" дары природы.
Так, Кристина всунула в камеру соблазнительное декольте, без тени смущения сверкнув соблазнительными линиями. Девушка "закусила" ноготь, шаловливо стрельнув глазками.
"#мяубл*ть 🐾", - подписала фото актриса.
Пользователи кинулись с жаром комментировать увиденное. Некоторые упрекнули Кристину в слишком вызывающем поведении после объявления о разводе с комиком Гариком Харламовым.
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"Удобно с такими ногтями?"
"Кристиночка, вы такая миленькая. Приятно за вами наблюдать. А цвет волос - моя мечта😊."
"Какие глаза 😻"
"Господи.... Совсем у Вас кукуха поехала, после развода)))))"
"😂Откровенно резко"
"Кис кис кис🤣"
"Кристина хорошеете с каждым днем! 🤗 🌷"
"мощнооооооо😍"
"Не стоило вставлять мат. Ты же девочка. Ты же молодая мама"
"Вот это неожиданно 😍"
"Вау, и грудь вроде есть"
Ранее мы сообщали, Асмус показала себя в стильном розовом костюме, рассказав о ближайших планах на будущее, в которые входит веселое времяпрепровождение сразу с тремя известными в шоубизе мужчинами.
"В этом году я вошла в состав жюри кинофестиваля «Короче» (!) вместе с режиссёром Климом Шипенко, актёром Андреем Смоляковым и журналистом Андреем Колесниковым. Фестиваль впервые проходит онлайн на КиноПоиск HD", - сообщила актриса.
"Костюм и туфли бомбические!"; "Мммм, моя девочка)"; "Хорошая компания❤️"; "Слишком розово!", - отреагировали пользователи.
Напомним, что скандальная Асмус после развода с Харламовым сбежала на курорт с Охлобыстиным: «Этот месяц будет незабываем».
Также Politeka писала, что Харламов после развода с Асмус померился "богатствами" с известными музыкантами: "У тебя самый маленький".
Как сообщала Politeka, Асмус ошеломила яркой внешностью на курорте, сеть кипит: «Вот что развод делает с людьми».