40-річна українська актриса Ольга Куриленко, що знялася в шпигунській сазі про Джеймса Бонда, змусила серця шанувальників битися частіше новим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на відпочинку в дуже тихій і безлюдній місцевості. Ольга позувала в жовтому купальнику, зав'язавши на голові косинку в тон.

Босонога актриса сиділа на стільчику, задерши ноги прямо на стіл. Позаду неї розкинулася розкішна картина: потопаючі в зелені високі пагорби.

Помітно, що актриса не фарбувалася - тим не менш, Куриленко відмінно виглядає для своїх років.

"Вже сумую за відпусткою і цим захоплюючим дух видом", - підписала фото зірка.

Користувачі погодилися з кумиром, що вид дійсно бентежить - правда, мова зовсім не про природу, а про чарівні ніжки Ольги.

"Королева 🔥"

"Така чудова"

"Я згоден з тим, що "вид" такий захоплюючий, приголомшливий ❤️"

"Ви з фоном виглядаєте як лимони і лайми 🍋 🍈 😋 "

"Піднесено 🌟🌟"

"що з ліктями?"

"приїжджай на канікули в Башкирію! Тут види ще крутіше! 🔥🤗😊"

"Крутий вид🔥 Жовте йде😉"

"Цей вид ... твоїх приголомшливих ніг❤️"

"Відмінна поза 💥"

Раніше ми повідомляли, Куриленко здивувала стрункою фігурою в леопардовому бікіні. Дівчина постала на яхті, зігнувшись у спокусливій позі. У підписі Ольга побажала всім "щасливої п'ятниці".

"Чудово виглядаєш 👌"; " карколомна крихітко💕"; "я впевнений, що ви чули всілякі компліменти в світі. Я просто скажу "того ж самого" і бажаю вам щасливої п'ятниці❤️"; " класний купальник👙 😉 😉", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що 40-річна Ольга Куриленко вразила фігурою в бікіні: "це вже перебір».

Також Politeka інформувала, що Куриленко спокусила величезним вирізом, груди ось-ось випаде:»підступна лисиця".