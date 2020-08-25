40-летняя украинская актриса Ольга Куриленко, снявшаяся в шпионской саге о Джеймсе Бонде, заставила сердца поклонников биться чаще новым фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на отдыхе в очень тихой и безлюдной местности. Ольга позировала в желтом купальнике, завязав на голове косынку в тон.

Босоногая актриса сидела на стульчике, задрав ноги прямо на стол. Позади нее раскинулась роскошная картина: утопающие в зелени высокие холмы.

Заметно, что актриса не накрасилась - тем не менее, Куриленко отлично выглядит для своих лет.

"Уже скучаю по отпуску и этому захватывающему дух виду", - подписала фото звезда.

Пользователи согласились с кумиром, что вид действительно обескураживает - правда, речь совсем не о природе, а о прелестных ножках Ольги.

"Королева 🔥"

"Такая великолепная"

"Я согласен с тем, что «вид» такой захватывающий, потрясающий ❤️"

"Вы с фоном выглядите как лимоны и лаймы🍋🍈😋"

"Возвышенно 🌟🌟🌟🤩"

"что с локтями?"

"приезжай на каникулы в Башкирию! Тут виды ещё круче! 🔥🤗😊"

"Крутой вид🔥 Жёлтое идёт😉"

"Этот вид ... твоих потрясающих ног❤️"

"Отличная поза 💥"

Ранее мы сообщали, Куриленко изумила стройной фигурой в леопардовом бикини. Девушка предстала на яхте, изогнувшись в соблазнительной позе. В подписи Ольга пожелала всем "счастливой пятницы".

"Замечательно выглядишь 👌"; "Сногсшибательная малышка 💕"; "Я уверен, что вы слышали всевозможные комплименты в мире. Я просто скажу «того же самого» и желаю вам счастливой пятницы❤️"; "Классный купальник 👙 😉😉", - отреагировали пользователи.

Напомним, что 40-летняя Ольга Куриленко поразила фигурой в бикини: «Это уже перебор».

Также Politeka информировала, что Куриленко соблазнила огромным вырезом, грудь вот-вот выпадет: «Коварная лиса».