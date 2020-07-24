Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, поразила красотой в пикантном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Обожаю этот снимок», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Куриленко позирует в дерзком мини с глубоким вырезом, элегантно умостившись на кровати. Дополняли образ знаменитости красивые браслеты и колье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Коварная лиса», «феноменально, магнетически, божественно», «лучшая из лучших», «прекрасный снимок», «вау, красотка», — пишут они.

До этого мы писали, что актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после фильма о Джеймсе Бонде, показала фигуру в купальнике

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото с отдыха. Женщина выбрала для позирования яркий купальник желтого цвета. Благодаря необычному дизайну, ее фигура выглядела просто превосходно. Трусики купальника оказались немного завышенными, а верх с рюшами визуально увеличил грудь.

Красотка стояла на фоне бассейна и фотографировала себя в зеркале. Особого внимания заслуживает спортивная формы актрисы – плоский животик с прессом и округлые бедра.

Напомним, что украинская девушка Бонда показала натуральную красоту крупным планом: без макияжа и одежды.

Как сообщала Politeka, Куриленко соблазнила шелковым телом на пляже: "Эстетика просто".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко сверкнула идеальной фигурой в крохотном купальнике: «Так выглядит идеал».